ABD istihbaratı: İran hala önemli fırlatma kapasitesine sahip

İstihbarat verileri, ABD ve İsrail saldırılarında İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatıldığını ve aralarında dini lider Ali Hamaney ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin de bulunduğu üst düzey isimlerin hayatını kaybettiğini doğruluyor.

Ancak bölgedeki kaynaklar, İran'ın hala tüm bölgede ciddi bir yıkıma yol açabilecek askeri güce sahip olduğunu belirtiyor.

Haber metnine göre, imha edilemeyen rampaların büyük bir kısmı, İran'ın on yıllardır hazırlığını yaptığı kapsamlı yer altı tünel ve mağara ağlarında gizleniyor.

Bu durum, ABD kuvvetlerinin fırlatma platformlarını takip etmesini ve hedef almasını zorlaştırıyor.

Farklılaşan değerlendirmeler ve operasyonun geleceği

Donald Trump yönetimi ve Beyaz Saray yetkilileri, İran'ın füze ve insansız hava aracı fırlatma yeteneğinin "dramatik bir şekilde azaldığını" ve silah fabrikaları ile fırlatıcıların büyük kısmının yok edildiğini savunuyor.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, çatışmanın başlangıcından bu yana balistik füze saldırılarının yüzde 90 oranında azaldığını ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun İran rejimine ağır darbeler indirdiğini ve askeri hedeflere ulaşma konusunda takvimin ilerisinde olduklarını söyledi.

Parnell, hedeflerinin İran'ın füze envanterini ve donanmasını tamamen yok etmek olduğunu vurguladı.

Buna karşın, ABD istihbarat raporlarını inceleyen kaynaklar, bölgedeki askeri hareketliliğin Trump'ın öngördüğü iki ila üç haftalık süre içinde sona ermesinin gerçekçi olmadığını ifade ediyor.

Deniz gücü ve Hürmüz Boğazı güvenliği

İran Deniz Kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği belirtilse de, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı deniz güçlerinin kapasitesinin yarısını koruduğu bildiriliyor.

Raporda, Devrim Muhafızlarının hala yüzlerce küçük tekne ve insansız deniz aracına sahip olduğu kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini tehdit edebilecek kıyı savunma füzelerinin büyük bir kısmının da sağlam olduğu değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu füzelerin yer altına çekilmiş olabileceğini ve bu sebeple tespit edilmelerinin güçleştiğini belirtiyor.