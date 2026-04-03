İran'dan ABD halkına mektup: Gerçekten önce Amerika mı?

X platformu üzerinden paylaşılan ve Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasından hemen önce yayımlanan mektupta Pezeşkiyan, Amerikan halkının çıkarlarının bu savaşla nasıl korunduğuna dair sert sorular yöneltti.

Pezeşkiyan mektubunda, "Amerikan halkının hangi çıkarlarına bu savaşla hizmet ediliyor?" ifadesini kullanarak, İran'ın modern tarihinde hiçbir zaman saldırganlık veya sömürgecilik yolunu seçmediğini savundu.

İran'ın bir tehdit olarak gösterilmesinin "güçlülerin siyasi ve ekonomik heveslerinin bir ürünü" olduğunu öne süren Pezeşkiyan, Tahran'ın bölgedeki askeri eylemlerini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi.

"İran halkı Amerikan halkına düşman değil"

İran Cumhurbaşkanı, hükümetler ile halklar arasında net bir ayrım yaptıklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"İran halkı; Amerika, Avrupa veya komşu ülke halkları dahil hiçbir millete karşı düşmanlık beslemez. Bu geçici bir siyasi duruş değil, İran kültürünün derinliklerinde yatan bir ilkedir."

Mektupta ayrıca, ABD'nin İran sınırlarına askeri yığınak yapması eleştirilirken, son dönemdeki saldırıların kanser ilacı üreten fabrikalar gibi sivil altyapıları hedef aldığı iddia edildi.

Pezeşkiyan, çatışma yolunda ilerlemenin her zamankinden daha maliyetli ve sonuçsuz kalacağı uyarısında bulundu.

Trump: "Dünyanın en saldırgan rejimi"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın mektubunun ardından kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump ise İran yönetimini "yeryüzündeki en şiddet yanlısı ve haydut rejim" olarak tanımladı.

Trump, İran'ın nükleer silah edinmesinin "tolere edilemez bir tehdit" olduğunu belirterek, "Epic Fury" (Destansı Öfke) Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini söyledi.

İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savunan Trump, savaşın "tamamlanmak üzere olduğunu" iddia etti.

Öte yandan, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, savaşın başlangıcından bu yana kamuoyu önüne çıkmaması ve nerede olduğunun bilinmemesi, İran liderliğindeki belirsizliğe dair tartışmaları sürdürüyor.