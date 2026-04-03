Az Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 03.04.2026 06:59

Kritik aşama geçildi: Artemis, Ay'ın uzak tarafına yaklaşıyor

Artemis II misyonundaki dört astronot, Orion uzay aracının ana motorunu Ay'a doğru son bir itiş için ateşlemesinin ardından Dünya yörüngesinden ayrıldı. "Ay'a geçiş ateşlemesi" (TLI) olarak bilinen 5 dakika 55 saniyelik motor yakma işlemi başarıyla tamamlandı.

NASA yetkilisi Dr. Lori Glaze, operasyonun "kusursuz" geçtiğini belirtirken, Orion kapsülündeki Kanadalı astronot Jeremy Hansen, mürettebatın durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bu hamleyle birlikte 1972'den bu yana ilk kez insanlar Dünya yörüngesinin dışına çıkmış oldu.

Rekor seviyede uzaklık hedefleniyor

Artemis II, mürettebatı Ay'ın uzak tarafına götürüp geri getirecek olan döngüsel bir rota izliyor.

Orion'un, yerçekimi yardımıyla geri dönmeden önce Ay'ın yaklaşık 7 bin 600 kilometre ötesine geçmesi bekleniyor.

NASA, bu mesafenin 1970 yılında Apollo 13 tarafından kırılan Dünya'dan en uzak mesafe rekorunu geçebileceğini tahmin ediyor.

Uzaydaki astronotların menüsünde ne var?
Misyonun gidişatına dair öne çıkan detaylar

TLI ateşlemesi, uzay aracı için bir "geri dönüşü olmayan nokta" teşkil etmiyor. Acil bir durumda, ateşlemeden sonraki ilk 36 saat içinde kontrolörler aracı Dünya'ya geri döndürecek manevraları gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip.

Yolculuğun altıncı gününde, Orion Ay'ın ötesinde süzülürken astronotların tam güneş tutulmasına tanıklık etmesi bekleniyor.

Bu esnada Ay, Güneş'in parlak yüzünü tamamen kapatırken Dünya da bir kenarda asılı duracak.

Orion program yöneticisi Howard Hu, mürettebatın güvenli bir şekilde eve dönmesini sağlamak için yüz binlerce simülasyon yaptıklarını vurguladı.

Uzay aracı derin uzaya doğru ilerlerken, pencerelerinden görünen Dünya manzarası giderek küçülerek "mavi-beyaz bir bilye" halini alacak; Ay ise devasa kraterleriyle tüm görüş alanını kaplayacak.

ETİKETLER
Artemis NASA Uzay Uzay Çalışmaları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:35
04:29
04:19
03:38
03:33
01:21
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ