FIFA 2026 Dünya Kupası final biletlerine zam

Final maçının diğer kategorilerinde de ciddi artışlar yaşandı:

Kategori 2: 5 bin 575 dolardan 7 bin 380 dolara yükseldi.

Kategori 3: 4 bin 185 dolardan 5 bin 585 dolara çıktı.

Dinamik fiyatlandırma tepki çekiyor

ABD'nin 11, Meksika'nın 3 ve Kanada'nın 2 şehrinde düzenlenecek turnuvada FIFA, "dinamik fiyatlandırma" modelini uyguluyor.

Bu sistem, talebe göre fiyatların anlık olarak değişmesine olanak tanıyor.

ABD Kongresi'nin 69 Demokrat üyesi, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya yazdıkları mektupta bu uygulamayı eleştirerek, 2026 Dünya Kupası'nın tarihin "finansal olarak en dışlayıcı" turnuvası olacağı uyarısında bulundu.

Açılış maçları ve milli takım biletleri

Turnuvanın açılış ve grup aşaması maçlarında da fiyat artışları gözlemlendi:

Meksika - Suudi Arabistan (Açılış): En düşük bilet fiyatı 2 bin 355 dolardan 2 bin 985 dolara çıktı.

Kanada - Bosna Hersek: Bilet fiyatı 2 bin 170 dolardan 2 bin 240 dolara yükseldi.

ABD - Paraguay: 12 Haziran'daki açılış maçı için sadece 2 bin 735 dolarlık en üst kategori biletler satışta kaldı.

ABD'nin 25 Haziran'da Inglewood'da oynayacağı Türkiye maçı ve Seattle'daki Avustralya maçı için ise Çarşamba akşamı itibarıyla sistemde bilet listelenmedi.

Sistem hataları taraftarları bezdirdi

Bilet satışlarının "son dakika satış aşaması" adıyla yeniden başlamasıyla birlikte FIFA'nın internet sitesinde teknik aksaklıklar yaşandı.

Birçok kullanıcı saatlerce kuyrukta beklerken, bazı taraftarlar yanlış yönlendirmeler nedeniyle bilet alamadıklarını bildirdi.

FIFA, tüm biletlerin henüz satışa sunulmadığını ve 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasındaki 104 maç için biletlerin kademeli olarak serbest bırakılacağını açıkladı.

Öte yandan, her katılımcı ülke federasyonuna en sadık taraftarları için yaklaşık 400-700 adet arasında değişen 60 dolarlık ucuz bilet kontenjanı ayrılacağı belirtildi.

Ancak bu biletlerin genel satışa kıyasla oldukça sınırlı kalması taraftar gruplarının tepkisini çekmeye devam ediyor.