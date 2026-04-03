Kuveyt Petrol Şirketi: Petrol rafinerisinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, KPC'den yapılan açıklamada El-Ahmedi Limanı'ndaki petrol rafinerisinin sabahın erken saatlerinde İHA saldırısına hedef olduğu, rafinerinin bazı operasyonel ünitelerinde yangın çıktığı belirtildi.

Saldırının ardından acil durum ve itfaiye ekiplerinin müdahale planlarını devreye aldığı, yangınları kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayda yaralanan olmadığı, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve tesislerin korunması amacıyla gerekli önleyici tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kuveyt ordusu, gece boyunca üç defa İHA ve füze saldırılarına karşılık verdiğini duyurmuştu.