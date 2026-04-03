Dünya
AA 03.04.2026 08:00

Kuveyt Petrol Şirketi: Petrol rafinerisinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Kuveyt Petrol Şirketi: El-Ahmedi Limanı'ndaki petrol rafinerisinin birçok operasyonel ünitesinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Kuveyt Petrol Şirketi: Petrol rafinerisinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, KPC'den yapılan açıklamada El-Ahmedi Limanı'ndaki petrol rafinerisinin sabahın erken saatlerinde İHA saldırısına hedef olduğu, rafinerinin bazı operasyonel ünitelerinde yangın çıktığı belirtildi.

Saldırının ardından acil durum ve itfaiye ekiplerinin müdahale planlarını devreye aldığı, yangınları kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayda yaralanan olmadığı, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve tesislerin korunması amacıyla gerekli önleyici tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kuveyt ordusu, gece boyunca üç defa İHA ve füze saldırılarına karşılık verdiğini duyurmuştu.

Sıradaki Haber
Uzaydaki astronotların menüsünde ne var?
SON HABERLER
05:35
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
