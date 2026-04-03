Küba hükümeti, 2 bin 10 mahkumun affedilmesini onayladı

Küba basınında yer alan habere göre, hükümetten yapılan açıklamada, Kutsal Hafta kutlamaları nedeniyle söz konusu kararın alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Mahkumların cezaevinde sergiledikleri iyi hal ve sağlık durumları dikkate alınarak bu karar verildi. Affedilen 2 bin 10 mahkum arasında, gençler, kadınlar, 60 yaş üstü yetişkinler, tahliye süresi yaklaşanlar, yurt dışında ikamet eden yabancılar ve Küba vatandaşları bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Affedilen kişiler listesinin cinsel saldırı, şiddet olayları, cinayet, uyuşturucu, hırsızlık, hayvan katliamı, çocuk istismarı ve otoriteye karşı işlenen suçları kapsamadığı vurgulanan açıklamada, Küba hükümetinin 2011'den bu yana 11 binden fazla kişiye af sağladığı hatırlatıldı.

Kutsal Hafta ya da Çile Haftası, Hazreti İsa'nın insanoğlu için acı çektiğine inanılan haftaya verilen bir isim olarak kabul ediliyor.