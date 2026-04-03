ÇAYKUR'da geçici işçiler sözleşmeli personel olabilecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) işçi kadrolarında en az 5 yıl veya geçici iş pozisyonlarında son 5 yıl içerisinde en az 25 ay süreyle istihdam edilen ve Genel Müdürlükteki kadro veya pozisyonlarıyla ilişikleri devam edenlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Sözleşmeli personel pozisyonları için öngörülen şartları taşımaları, ocak ayının birinci günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış bulunmaları kaydıyla, geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamaları esas alınarak belirlenenler, durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecek.

Atama sayısı 150'yi geçemeyecek

Bu kapsamda yapılacak atama sayısı 150'yi geçemeyecek. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, ilgili kanun uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Bunların işçi kadro ve pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, atandıkları sözleşmeli personel pozisyonlarında geçmiş sayılacak.

Öngörülen iş ve işlemler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde tamamlanacak. Genel Müdürlüğün boş sözleşmeli personel pozisyonlarına bu düzenleme dışında herhangi bir atama yapılamayacak.