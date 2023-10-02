Hamsi bollaştı, kilosu 50 liraya düştü

Karadeniz’de geçtiğimiz hafta hem teknelerin açılmaması hem de azalan hamsi tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Geçen hafta 150 liraya kadar çıkan hamsi, bu haftaya 50 lira ile başladı.

Balıkçı Tuncay Kılıç, diğer balık çeşitlerinin denizde az olması sebebiyle tüm teknelerin hamsiye yöneldiğini belirtti.

Kılıç, “Hamsi biraz yoğun. Geçen hafta kıtlık yaşamıştık. 150 liraya kadar çıkan hamsi bugün günümüzde 50 liraya kadar düştü. İyi durumda, bolca var. Palamutun olmaması, çinekop familyasının az olması, istavritin olmaması insanları hamsiye yönlendiriyor. Biz de balık satıyoruz. Diğer balık çeşitleri tezgahta var ama hamsi gibi düşük değil. Bugün mezgit 70 ila 80 lira arasında. Çok az olan istavrit 150 lira. Hamsiden ucuz balık şu anda yok” dedi.