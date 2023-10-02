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Ekonomi
AA 02.10.2023 11:44

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yaklaşık 10 bin denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deniz ve iç sulardaki avcılığa yönelik denetimler kapsamında, 5 günde karaya çıkış noktaları, balık halleri, perakende satış yerleri, yol güzergahları ve soğuk hava depolarında 9 bin 745 denetim yapıldığını açıkladı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yaklaşık 10 bin denetim
[Fotograf: İHA]

Bakan Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğunu belirten Yumaklı, hayvansal gıda ihtiyacının karşılandığını ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığını kaydetti.

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir olarak işletilmesi ve sucul biyoçeşitliliğin devamı için rutin denetimler gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bu denetimlere ek olarak da 25-29 Eylül'de 2 bin personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler yapıldığını bildiren Yumaklı, "Deniz ve iç sulardaki avcılığa yönelik denetimler kapsamında, 5 günde karaya çıkış noktaları, balık halleri, perakende satış yerleri, yol güzergahları ve soğuk hava depolarında toplam 9 bin 745 denetim yapıldı." ifadesini kullandı.

22,4 ton su ürününe el konuldu

Yumaklı, bu denetimlerde toplam 20 bin 700 metre uzatma ağıyla 22,4 ton su ürününe el konulduğunu, su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 iş yerine ise idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Denetimlerde vatandaşlardan su ürünlerinin avcılığı ve satışına ilişkin gelen şikayetleri de anlık değerlendirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bol ve sağlıklı deniz ürünü tüketebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürürken sucul ekosistemimizin devamlılığını sağlamanın da gayreti içindeyiz. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimlerimiz yıl boyu kararlılıkla devam edecek. Kuralına uygun avcılık yapan balıkçılarımızla denetimlerde görev alan değerli mesai arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Balıkçılık Su Ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı
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