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Ekonomi
AA 02.09.2024 13:13

Ham çelik üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 4 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Ham çelik üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 4 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), temmuz ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 3,1 milyon tona çıktı. Ocak-temmuz döneminde ise üretim yüzde 14,9 artışla 21,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi temmuzda yüzde 19,4 azalarak 2,8 milyon tona, ocak-temmuz döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 gerileyerek 21,8 milyon tona düştü.

Çelik ürünleri ihracatı miktar ve değer olarak arttı

Çelik ürünleri ihracatı, temmuzda miktar yönünden yüzde 48,7 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 35,7 yükselişle 903,2 milyon dolar oldu.

İhracat, ocak-temmuz döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 45,3 artışla 7,7 milyon tona, değer bazında yüzde 25,1 yükselişle 5,7 milyar dolara çıktı.

İthalat azaldı

İthalat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 24 azalışla 1,2 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 29,6 düşüşle 987,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ocak-temmuz döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 14,8 azalışla 9,4 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 21 gerileyerek 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 47,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,8 seviyesine yükseldi.

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