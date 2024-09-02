Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.09.2024 12:38

Vergi dairesi başkanlıkları "defterdarlığa" dönüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirileceğine ilişkin açıkladığı adım, 1 Eylül itibarıyla uygulamaya geçti.

Vergi dairesi başkanlıkları "defterdarlığa" dönüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Konuya ilişkin düzenleme, "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirileceği bildirilmişti.

Söz konusu kararnamenin 1 Eylül'de yürürlüğe girmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatı defterdarlıkları ile GİB'in taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları "tek çatı" altında toplanmış oldu.

52 ilde defterdarlık kuruldu

Uygulamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, GİB'e bağlı kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilmeye başlandı. 29 ildeki vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülürken, bulundukları ilin ismini aldı.

Vergi dairesi başkanları, defterdar unvanına sahip oldu. Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde defterdarlık kuruldu. Böylece GİB ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuştu.

Ayrıca Bakanlık taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri aynen korunarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na tabi defterdara bağlı çalışması sağlandı.

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Vergi
Sıradaki Haber
Küresel gelişmeler büyüme verilerine yansıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
"Mezuniyet törenindeki teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı" iddiasına yalanlama
15:04
MSB: Teğmenlerin haklarında tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:42
Savunma ve havacılık sanayiinden 423 milyon dolarlık ihracat
14:19
Bakırköy'de 5 mahallede 15 saat su kesintisi
14:06
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Bitlis'te bal hasadı yüksek verimle başladı
Bitlis'te bal hasadı yüksek verimle başladı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 11 Filistinli öldü
Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 11 Filistinli öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ