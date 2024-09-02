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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
02.09.2024 11:37
, 02.09.2024 11:38
SON GÜNCELLEME
02.09.2024 11:38
BOTAŞ'tan 4 milyar metreküplük LNG anlaşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'ın Shell ile imzalayacağı LNG anlaşmasıyla 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi
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