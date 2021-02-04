Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2021'de 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini duyurdu.

Bütün sektörlerde olduğu gibi 2020 yılının halı sektöründe de zorlu bir yıl olduğuna değinen Kaplan, alınan önlemler ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, birçok ülkede yaşanan sıkıntıların giderildiğini söyledi.

Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, sektörlerinin ihracatını artıran sayılı sektörler arasında yer aldığını, Suudi Arabistan'ın Türk mallarına yönelik uygulamaları ile konteyner konusunda yaşanan sıkıntıların da giderilmesi için çalışacaklarını anlattı.

"3 milyar dolarlık hedef belirledik"

Yeni pazar arayışlarına devam edeceklerini ve mevcut pazarlardaki paylarını artırarak sıkıntıların çözülmesi için çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Salahattin Kaplan, şöyle konuştu:

"En önemli sorunumuz olan ham madde ithalatının önüne geçebilmek için kendi ham maddemizi kendimizin üretebileceği bir tesisin kurulması için çaba sarf edeceğiz. Bu konuyla ilgili ön çalışmaları yapıyoruz. 2020 yılı, hedeflerimizin üzerinde ihracat gerçekleşti ve 2021 yılı için de 3 milyar dolarlık hedef belirledik. Türk iş dünyası, zorlu dönemlerden başarıyla çıkar. Geçen sene bunun en güzel örneği. O yüzden yeni yılda dersimize iyi çalışarak yeni hedefleri de yakalarız."