Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Xiaomi, İstanbul Avcılar'da açacağı fabrika ile Türkiye'de üretime başlayacak.

Marka, bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika, yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

"14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlıyoruz"

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğun kendilerini bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz." dedi.

Xiaomi olarak en önemli önceliklerinin bulundukları her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek olduğunu aktaran Liu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye'de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim."

Xiaomi'nin yanı sıra dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Oppo ve Tecno da geçen aylarda Türkiye'ye yatırım kararı aldığını ve 2021 yılı içerisinde üretime başlayacaklarını açıklamıştı. Öte yandan, akıllı telefon pazarının önemli aktörlerinin de aralarında bulunduğu diğer üreticilerin de Türkiye'ye yapacağı yatırımları açıklaması bekleniyor.