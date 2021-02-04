Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 artışla 408,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 13.987 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artışla 6.540 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 5.587 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 değer kazancıyla 8.046 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 artarak 22.581 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1,1995 seviyesinden işlem görüyor.
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