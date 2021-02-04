Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, 2020 yılında makarna ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 25,58 artarak 762 milyon 889 bin dolara ulaştığını söyledi.

Külahçıoğlu, Türkiye'nin, dünyada en önemli makarna üreticilerinden olduğunu, her geçen yıl sektördeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Geçen sene, makarna dış satımının miktar ve döviz bazında arttığını aktaran Külahçıoğlu, "Makarna ihracatımız 2020 yılında, bir önceki yıla oranla miktar bazında yüzde 15,68 artarak 1 milyon 472 bin tona ulaştı. Dış satımdan elde edilen gelir de yine 2019'a oranla yüzde 25,58 arttı ve 762 milyon 889 bin dolar olarak gerçekleşti." dedi.

İhracat yapılan ülke sayısı 156'ya yükseldi

Külahçıoğlu, en çok makarna satılan ülkenin Venezuela olduğunu, Afrika kıtası haricinde tüm bölgelere ihracatın arttığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2020 yılında miktar bazında en büyük artış yüzde 75,58 ile Amerika kıtasında oldu. Tüm Avrupa ülkelerine ihracatımız yüzde 41,13 arttı ve 36 bin 949 ton ürün satışından 23 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Miktar bazında Asya Pasifik ve Güney Asya ülkelerinde yüzde 33,89, Avrasya bölgesinde yüzde 43,34 artış gerçekleşmişti. Bazı ülkelerin Türk mallarına açık veya gizliden uyguladığı önlemlere rağmen Orta Doğu ülkelerinde de yüzde 9,85 ihracat artışı yaşandı. 2019'da ihracat yaptığımız ülke sayısı 153'tü, bu sayı 2020'de 156'ya yükseldi.

İhracatta 2021 hedefi 1 milyar dolar

Külahçıoğlu, 2021 yılında ihracatlarının 1 milyar doları aşmasını hedeflediklerini belirterek, makarna ulaştırılan ülke sayısını da artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sektörün, 2 milyon 300 bin ton üretim kapasitesi olduğuna dikkati çeken Külahçıoğlu, direkt ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlandığını sözlerine ekledi.