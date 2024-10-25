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Ekonomi
TRT Haber 25.10.2024 10:01

Güven endeksi, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde arttı

Güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı.

Güven endeksi, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarak 114,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 yükselişle 110,7 olurken inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ekimde bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,7, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 arttı.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,3 azalırken mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,4 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 4 gerileme olurken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,3 yükseliş gerçekleşti.

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