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Ekonomi
AA 25.10.2024 09:27

Oruç Reis Somali'ye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını duyurdu.

Oruç Reis Somali'ye ulaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz" paylaşımında bulundu.

Somali açıklarında doğal gaz ve petrol için veri toplayacak

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Oruç Reis Alparslan Bayraktar Enerji Piyasası Somali
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