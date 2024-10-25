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Dünya
Techtimes 25.10.2024 07:09

Tesla, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Elektrikli araç piyasasının öncülerinden Tesla, 2025 yılında daha uygun fiyatlı elektrikli araç modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tesla, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Şirketin son mali raporuna göre, Tesla, yeni nesil platform üzerinde geliştirilecek bu araçlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu yeni modellerin detayları henüz açıklanmadı.

2024 yılının başlarında uygun fiyatlı elektrikli araçlar sunma planını askıya alan Tesla, o dönemde karşılaştığı büyük zorluklar nedeniyle bu kararını ertelemek zorunda kalmıştı.

Şirket, aynı zamanda otonom robotaksi geliştirme projelerine ağırlık verdiğini de belirtmişti.

Tesla'nın yeni mali raporunda, uygun fiyatlı elektrikli araç modellerinin üretimine 2025 yılının ilk yarısında başlanacağı ve aynı dönemde bu araçların piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Şirket, bu yeni nesil araçların mevcut üretim hatlarında üretileceğini, bu sayede geliştirme sürecinin hızlanacağını belirtti.

Tesla'nın bu yeni modelleri, elektrikli araç piyasasında daha geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlıyor.

2024 yılında yaşanan stratejik değişiklikler nedeniyle ertelendi

Geçmişte Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uygun fiyatlı bir elektrikli aracın 25 bin dolar civarında olacağını açıklamıştı, ancak bu hedef 2024 yılında yaşanan stratejik değişiklikler nedeniyle ertelendi.

Tesla, bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirini yüzde 8 artırarak 2,51 milyar dolarlık net gelir elde etti. Ayrıca satışları da yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi.

Şirketin uygun fiyatlı elektrikli araçlar konusunda yeniden harekete geçmesi, piyasalarda büyük bir merak uyandırdı.

Yeni araçların üretimi için Tesla'nın hangi Gigafactory tesislerini kullanacağı henüz açıklanmasa da, üretim planlarının 2025 yılında hız kazanması bekleniyor.

Tesla’nın bu hamlesi, elektrikli araçların daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlayacak ve daha geniş bir tüketici kitlesine hitap edecek.

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Tesla Elon Musk Elektrikli Araç Otomotiv
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