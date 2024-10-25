ABD hükümeti gemi kazasından 102 milyon dolar tazminat alacak

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemi operatörlerinin, Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasına neden olan trajik kazanın ardından federal hükümetin temizlik çalışmalarına harcanan maliyetin Amerikan vergi mükelleflerine yüklenmemesi adına bu ödemeyi kabul ettikleri belirtildi.

Bu kaza, ABD'de son yıllarda yaşanan en büyük ulaşım felaketlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Adalet Bakanlığı tarafından Eylül ayında açılan dava, Dali adlı geminin sahibi ve operatörlerini, gemideki elektrik sorunlarını görmezden gelmekle suçladı.

Dava, geminin mekanik ve elektrik sistemlerinin kötü bakım gördüğünü, bu nedenle geminin güç kaybedip rotadan saparak köprüye çarptığını iddia etti.

Bu çarpışma, köprünün büyük bir bölümünün nehre düşmesine ve inşaat işçilerinden altısının hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kaza sırasında köprüde yol çalışması yapan ekibin tamamı, daha iyi çalışma koşulları ve fırsatlar için ABD'ye göç eden Latin Amerika kökenli göçmenlerden oluşuyordu.

Aileler, özellikle göçmen işçiler için daha güçlü işçi güvenliği önlemleri talep ediyor.

Kaza sonrası su altındaki enkazın temizlenmesi ve Baltimore limanının yeniden açılması için federal yetkililer 100 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Kazanın ardından liman, ticari gemi trafiğine ancak Haziran ayında tamamen açılabildi.

Bu anlaşma, köprünün yeniden inşa edilmesi için gereken maliyeti kapsamıyor. Maryland eyaleti köprünün sahibi ve operatörü olduğu için, eyalet yetkilileri bu zararları karşılamak amacıyla ayrı bir dava yürütüyor.

Yeniden inşa maliyetlerinin 1,7 ila 1,9 milyar dolar arasında olması beklenirken, köprünün 2028 sonbaharında tamamlanması planlanıyor.