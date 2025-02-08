Duman 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.02.2025 11:45

Güneydoğu'dan Suriye'ye ihracat hızlı başladı

üneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden Suriye'ye ocak ayında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 34 artarak 67 milyon 574 bin dolar olarak gerçekleşti.

Güneydoğu'dan Suriye'ye ihracat hızlı başladı
[Fotograf: AA]

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Esed'in devrilmesinin ardından Türk firmaların bu ülkeye olan ihracatı yeni yıla hızlı başladı.

Geçen yıl ocak ayında 50 milyon 458 bin dolarlık ihracat yapılan Suriye'ye yeni yılın ilk ayında 67 milyon 574 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Suriye'deki normalleşmeyle birlikte bu ülkeye yapılan ihracat, yeni yılın ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Suriye ile ticari ilişkileri sadece kısa vadeli kazançlar üzerine inşa etmek yerine, stratejik ve uzun vadeli projelerle ilerletmek gerektiğini söyledi.

Suriye pazarının sadece bu ülke ile sınırlı kalmayıp Orta Doğu'nun daha derin noktalarına ve hatta Afrika'ya açılmak için bir köprü görevi görebileceğini belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Suriye, uzun bir savaş sürecinden çıktı ve kendini toparlamaya çalışıyor. Yeni bir düzen kurma çabası içinde olan bu ülkeye Türkiye olarak her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. İlk etapta bazı hatalar olmuş olabilir ancak birçok yanlışın düzeltilmiş olduğunu görüyoruz. Özellikle temel gıda ürünlerine uygulanan yüksek vergiler konusunda ciddi düzenlemeler yapıldı. Bizler de doğru işler ve doğru planlama yaptığımızda, ikili ilişkilerin artmasıyla Suriye'ye olan ihracatımızın katlanarak büyüyeceğini düşünüyoruz."

Kileci, başlangıçta her şeyi bir anda bu pazara sunmanın doğru bir strateji olmadığını, şimdi ise ihracatçıların fırsat odaklı değil akılcı ve bilinçli bir ticaret anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Hububat ihracatının iki katına çıkması bekleniyor

GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise Suriye'ye ihracatı en fazla artıracak sektörlerden birisinin hububat ve bakliyat olduğunu kaydetti.

Kadooğlu, hububat ve bakliyat alanında Suriye'ye yıllık 350 milyon dolarlık bir ihracat hacimlerinin olduğunu ifade ederek, "Bana göre önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebilecek durumdayız." diye konuştu.

ETİKETLER
İhracat Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Sıradaki Haber
886,3 milyon liralık sigara ve tütün kaçakçılığı önlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
12:15
Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı
11:57
İsrail, serbest bırakılacak esirlerin ailelerini kutlama yapmamaları yönünde tehdit etti
11:52
Esenyurt'un nüfusu 57 kenti geride bıraktı
11:43
Türkiye'de şehirleşme artıyor, kırsal nüfus azalıyor
11:39
886,3 milyon liralık sigara ve tütün kaçakçılığı önlendi
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ