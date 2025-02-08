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Ekonomi
AA 08.02.2025 11:36

886,3 milyon liralık sigara ve tütün kaçakçılığı önlendi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon liralık sigara ve tütün kaçakçılığının önüne geçti.

886,3 milyon liralık sigara ve tütün kaçakçılığı önlendi
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri, kalıcı, adil ve istikrarlı büyümenin sağlanması, yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla tütün ve tütün mamulü kaçakçılığıyla mücadeleyi kesintisiz sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerek risk analizi çalışmaları gerekse alınan ihbarlar doğrultusunda rutin ve müşterek denetimler gerçekleştiriyor.

Söz konusu denetimlerde son yıllarda teknolojik gelişmelerden de faydalanılıyor. Yerli ve milli x-ray cihazlarından kapalı devre televizyon (CCTV) güvenlik kamera sistemlerine, araç ve konteyner taramadan plaka tanıma sistemlerine kadar çeşitli teknolojiler, yasa dışı ticaretle mücadelede etkin kullanılıyor.

Buna göre, 2020-2024 yıllarında 472,2 milyon lira değerinde 20,4 milyon paket sigara ele geçirildi. Aynı dönemde 214,9 milyon liralık yaklaşık 1,3 milyon kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Bu dönemde ele geçirilen 113,8 milyon paket sigara kağıdının değeri 90,1 milyon lira olurken, 349,4 milyon paket sigara filtresinin değeri de 109 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon lira değerinde sigara, tütün, sigara kağıdı ve filtresi ele geçirilmiş oldu.

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