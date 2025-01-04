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Ekonomi
AA 04.01.2025 10:54

Güneydoğu Anadolu'dan 2024'te 11,7 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, geçen yıl 11 milyar 706 milyon 793 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu'dan 2024'te 11,7 milyar dolarlık ihracat
[Fotograf: AA]

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, GAİB'e bağlı illerdeki firmaların Aralık 2024 ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 1 milyar 90 milyon 917 bin doları bulduğunu belirtti.

Kileci, 2025'te ihracat hedeflerini artırmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2024 yılı genelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, toplam 11,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bölge ihracatçıları makina halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamulleri ürünlerinde önemli başarılar elde ederken, en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti yer aldı. 2024 yılı boyunca toplamda 205 ülkeye ihracat yapıldı."

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