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Ekonomi
AA 04.01.2025 06:13

En fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten

Gaziantep, 2024 yılında coğrafi işaretli ürün sıralamasında 106 ürünle birinci sırada yer aldı.

En fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten
[Fotograf: AA]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, kentin 2024'te 106 coğrafi işaretli ürünle yurt genelinde birinci sırada yer aldığını belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerle rol model olduklarını vurgulayan Akıncı, "Tescil çalışmalarımızı 2025 yılında da gerek Türk Patent Kurumu nezdinde gerekse de Avrupa Birliği'nde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Akıncı, Antep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Antep muskası ve Antep bulgurunun da tescili için başvuruda bulunduklarını kaydetti.​​​​​​​

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