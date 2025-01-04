Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.01.2025 05:35

Otomotiv endüstrisi 2024'te en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 37,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Kimyevi maddeler ve mamulleri ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv endüstrisi 2024'te en fazla ihracat yapan sektör oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 37,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 30,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2024 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 41,7 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen yıl yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

2024 yılında ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 3,3'lük artışla 36,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 4,7 yükselişle 6 milyar 11,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 18,1 milyar dolarla Almanya, 13,4 milyar dolarla ABD ve 12,7 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 92,1 milyar dolarla İstanbul, 20,4 milyar dolarla Kocaeli ve 16,7 milyar dolarla Bursa oldu.

ETİKETLER
Otomotiv İhracat
Sıradaki Haber
Yabancı para kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
06:21
En fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten
05:54
Savunma sanayiinden 2024'te ihracat rekoru
05:32
Hava basılan tır lastiği patladı: 1 ölü
04:46
Ferdi Tayfur bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak
04:10
Kocaeli'de gaz dolum tesisinde yangın
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
FOTO FOKUS
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ