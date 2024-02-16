Güney Kore menşeli diş implantı ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler, Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" (diş implantları) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla başvuru yaptı.

Ürünün, önlem öncesi ve sonrası bir yıllık ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları karşılaştırıldığında, önleme tabi ülkedeki diğer ihracatçıların ve Türkiye'nin diğer ülkelerden yaptığı ortalama ithal fiyatlarının aksine, Güney Koreli iki firmanın ihracat fiyatlarının kayda değer şekilde düştüğü görüldü.

Yapılan inceleme sonucunda, yerli üreticiler tarafından yapılan başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldı.

Güney Kore menşeli ürüne yönelik tamamlanan damping soruşturmasının, ihraç fiyatının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yeni ihraç fiyatına göre damping marjının yeniden hesaplanabilmesi için Megagen ve Dio firmalarına yönelik yeniden açılmasına karar verildi.

Bilyalı rulmanın birim gümrük kıymeti belirlendi

Öte yandan Bakanlığın "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dış çapı 9-30 milimetre, 30-52 milimetre, 52-100 milimetre aralığında olan ve 100 milimetreden fazla olan bilyalı rulman ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 15 dolar olarak tespit edildi.