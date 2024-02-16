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Ekonomi
AA 16.02.2024 10:12

Geçen yıl yaklaşık 781,4 milyon bozuk para dolaşıma sunuldu

Geçen yıl 781 milyon 492 bin 300 adet madeni para dolaşıma sunulurken, cebe giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira oldu.

Geçen yıl yaklaşık 781,4 milyon bozuk para dolaşıma sunuldu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılı boyunca tedavüle verilen madeni para miktarı 781 milyon 492 bin 300 adet olarak gerçekleşti.

Tedavüle sunulan madeni paraların değeri 659 milyon 542 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, 12 ayda 21 milyon 781 bin 200 adet 5 lira, 463 milyon 288 bin 100 adet 1 lira, 105 milyon 468 bin adet 50 kuruş, 105 milyon 788 bin adet 25 kuruş, 78 milyon 567 bin adet 10 kuruş, 6 milyon 120 bin adet 5 kuruş ve 480 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

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