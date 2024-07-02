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Ekonomi
TRT Haber 02.07.2024 10:19

Gümrük Muhafaza, 13,5 milyar liralık kaçakçılığı önledi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ocak-mayıs döneminde düzenlenen operasyonlarda 13 milyar 534 milyon 650 bin 528 lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığı önlendi.

Gümrük Muhafaza, 13,5 milyar liralık kaçakçılığı önledi

Ticaret Bakanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk 5 ayında 3006 operasyon gerçekleştirdi. Yasa dışı ticareti önlemek amacıyla yapılan operasyonlarda, 13 milyar 534 milyon 650 bin 528 lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucunun Türkiye'ye girişi engellendi.

5,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda, kaçak yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 5 bin 115 kilo uyuşturucu, 1 milyon 37 bin 716 paket sigara, 2 milyon 157 bin 938 elektronik sigara, 21 milyon 97 bin 651 adet makaron, 81 bin 364 kilo tütün, 1216 litre içki ele geçirildi. Ayrıca, 103 bin 908 cep telefonu, 760 araç, 770 bin 24 litre akaryakıt, 547 bin 755 adet makine aksamı, 7 milyon 753 bin 733 adet ilaç, 516 bin 394 kilo gıda kaçakçılığı önlendi.

Ele geçirilen ticari eşya ile uyuşturucunun maddi değeri şöyle:

"Araç 2 milyar 76 milyon 663 bin 23 lira, elektronik eşya 1 milyar 361 milyon 258 bin 867 lira, akaryakıt 37 milyon 203 bin 798 lira, uyuşturucu 4 milyar 649 milyon 768 bin 665 lira, gıda 145 milyon 522 bin 50 lira, tekstil 222 milyon 298 bin 38 lira, çeşitli eşyalar 2 milyar 199 milyon 204 bin 165 lira, değerli maden 1 milyar 754 milyon 462 bin 618 lira, tütün ve alkol 394 milyon 884 bin 976 lira, tıbbi eşya 79 milyon 873 bin 451 lira, makine ve aksamı 417 milyon 815 bin 869 lira, zirai malzeme 18 milyon 463 bin 385 lira, silah ve mühimmat 14 milyon 826 bin 602 lira, döviz 66 milyon 737 bin 5 lira, kimyevi madde 91 milyon 903 bin 939 lira, tarihi eser 3 milyon 764 bin 78 lira."

Ürün Kategorisi Değer (TL)
Araç 2.076.663.023
Elektronik Eşya 1.361.258.867
Akaryakıt 37.203.798
Uyuşturucu 4.649.768.665
Gıda 145.522.050
Tekstil 222.298.038
Çeşitli Eşyalar 2.199.204.165
Değerli Maden 1.754.462.618
Tütün ve Alkol 394.884.976
Tıbbi Eşya 79.873.451
Makine ve Aksamı 417.815.869
Zirai Malzeme 18.463.385
Silah ve Mühimmat 14.826.602
Döviz 66.737.005
Kimyevi Madde 91.903.939
Tarihi Eser 3.764.078
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