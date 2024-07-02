Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Dünya genelinde bazı merkez bankaları uzun bir aranın ardından yılın ilk yarısında faiz indirimi adımı atarken, yılın ikinci yarısında söz konusu adımların ne sıklıkla atılacağı sorusu varlık fiyatlarını etkiliyor.

Özellikle Fed'in izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Ülkede dün açıklanan veriler ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret ederken, özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporu verilerinin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamasının enflasyonun beklenen seviyeye inmesinde önemli olduğunu kaydederek, iş gücü piyasasındaki olası soğuma işaretlerinin de Fed'in politika alanını genişleteceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 80 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, dün teknoloji sektöründeki yükseliş öne çıktı. ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 2,9, Amazon'un hisseleri yüzde 2 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2,2 değer kazandı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin parça üreticisi Spirit AeroSystems'ı yaklaşık 4,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 2,5 yükseldi.

Evcil hayvanlarla ilgili ürünler satan Chewy'nin hisseleri ise 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in şirket hisselerini aldığının bildirilmesi sonrası açılışta yüzde 4'ün üzerinde değer kazanmasına karşın, günü yüzde 6,6'lık kayıpla tamamladı.

ABD'de çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen ve geçen yıl operasyonlarını durdurma kararı alan Silvergate Capital, iki düzenleyici kurum tarafından toplam 63 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puanlık artışla yüzde 4,49 seviyesini test etmesinin ardından bugün yüzde 4,45 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 105,9 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 2 bin 327 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'da artan gerilimin yanı sıra Atlantik'de kasırga sezonuna ilişkin endişelerin artması dün Brent petrolün varil fiyatını yüzde 1,9 yükselişle 86,5 dolara çıkardı. Şu sıralarda Brent petrol, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 86,6 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,83, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarını etkileyebileceği öngörülüyor.

Bölge genelinde enflasyon endişesi azalmaya devam ederken, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verileri de ülkede enflasyonun beklenenden daha hızlı yavaşladığını gösterdi.

Öte yandan, bölge genelinde siyasi gelişmeler yakından izlenirken, aşırı sağ partinin Fransa'da salt çoğunluğu sağlayamayabileceği ihtimali risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, azalan enflasyon baskısının ECB'ye politika alanı açtığını kaydederek, bugün Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacağını bildirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,09, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Asya

Asya pay piyasalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, dolar/yen paritesi yakından takip edilmeyi sürdürüyor.

Paritenin 161,72 ile 38 yılın zirvesine yükselmesiyle gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) olası müdahalelerine çevrilse de ülkede son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesi bankanın politika alanını rahatlatmaya devam ediyor.

Analistler, para piyasalarında BoJ'un bu yıl iki faiz artırımına gitme ihtimalinin fiyatlandığını anımsatarak, bankanın temmuz toplantısında yüzde 62 ihtimalle 10 baz puanlık artış yapacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,86 azalışla 10.343,31 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 gerileyerek günü 32,6553'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,6730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Powell ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.