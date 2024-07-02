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Ekonomi
TRT Haber 02.07.2024 05:13

Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, haziran enflasyonunun belli olmasıyla, netlik kazanacak. Yarın enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanacak. Memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı artış belli olacak.

Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
[Fotograf: TRT Haber]

Haziran ayı enflasyon oranı yarın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Böylece yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak.

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek. Memur göstergelerine göre belirlenen çok sayıda kalemde yapılacak artış da netleşecek.

Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.

Kıdem tazminatı tavan tutarı artacak

Çalışanlar için en önemli güvencelerden biri olan kıdem tazminatı da memur zammından etkilenen kalemlerden.

Kıdem tazminatı, kişinin her yıl için çalıştığı süredeki 30 günlük brüt ücreti tutarında veriliyor. Tavan tutarın belirlenmesinde de memur zammı etkili olacak. 

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