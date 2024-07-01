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Ekonomi
AA 01.07.2024 14:40

Ham çelik üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 11,6 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 3,2 milyon tona yükseldi.

Ham çelik üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 11,6 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 3,2 milyon tona çıktı. Yılın ilk 5 ayında ise üretim yüzde 19,8 artışla 15,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi mayısta yüzde 16,2 azalışla 3,4 milyon tona, ocak-mayıs döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 azalarak 16,1 milyon tona geriledi.

Çelik ürünleri ihracatı miktar ve değer olarak arttı

Çelik ürünleri ihracatı, mayısta miktar yönünden yüzde 45,9 artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 24,8 yükselişle 850,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracat, ocak-mayıs döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 48,6 artışla 5,4 milyon ton, değer bazında yüzde 26,2 yükselişle 4 milyar dolara çıktı.

İthalat azaldı

İthalat mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 29,1 azalışla 1,5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 29,8 düşüşle 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ocak-mayıs döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 12,1 azalışla 7,1 milyon ton, değer itibariyle yüzde 17,5 gerileyerek 5,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 46,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 71 seviyesine yükseldi.

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