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Dünya
AA 01.07.2024 14:13

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yılın ilk yarısında 13,8 milyar dolar mali yardım

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Batılı ülkelerden yılın ilk yarısında 13,8 milyar dolar destek alındığını bildirdi.

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yılın ilk yarısında 13,8 milyar dolar mali yardım

Ukrayna Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna bütçesi için bu yılın ilk yarısında 20,2 milyar dolar kaynak kullanıldığı kaydedildi.

Kaynakların ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu dönemde desteğin 13,8 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ukrayna Maliye Bakanlığı, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 85,4 milyar dolar destek alındığını bildirmişti.

Ülke bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

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