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Ekonomi
DHA 01.07.2024 16:36

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci

Bakan Yumaklı, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye'nin, Avrupa'da 1'inci, dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını duyurdu.

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin alın teri, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürüyor. FAO ve Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımızı gönülden kutluyorum" dedi.

Söz konusu paylaşımda, Türkiye'nin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16'lık tarımsal hasıla artışı elde ettiği bilgisine de yer verildi.

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