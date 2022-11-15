Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 15 Kasım 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,772 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 15 Kasım'da gram altın 1060 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 15 Kasım 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.060 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1.062 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazancıyla 1.059,95 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugün yatay bir seyir izleyerek saat 10.20 itibarıyla 1.060 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.772 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesi ve resesyon sinyallerinin artması ile yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın ise eksi 20 baz puanda bulunduğunu vurguladı.
Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini belirten analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 1060 lira 30 kuruşken satışı ise 1060 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.694 lira satış fiyatı 1.740 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 15 Kasım güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.772,31 dolar
Satış: 1.772,70 dolar
Gram
Alış: 1060,30 lira
Satış: 1060,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.694,57 lira
Satış: 1.740,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 6.845,00 lira
Satış: 7.050,00 lira
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