Kamu ve özel sektörden katılımcıları bir araya getirecek zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder'in de katılması bekleniyor.

Bu yıl "Enerji ve Jeopolitik Özel" temasıyla 21-22 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek zirve, açılış konuşmalarının ardından Bakan Dönmez ve Almanya Eski Başbakanı Schröder'in özel oturumlarıyla devam edecek.

Zirvedeki oturumlarda, doğal gaz arama ve üretim yatırımları, Türkiye elektrik piyasasında üretim, ticaret ve dağıtım, Türkiye akaryakıt, LPG ve doğal gaz piyasası, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçlar gibi konular ele alınacak.

Zirve kapsamında, ayrıca Bölge Gaz Tedariği Açısından Türkiye'nin Önemi, Avrupa Enerji Krizi, Enerji Arz Güvenliğinde Yeni Nesil Termik Santrallerin Önemi, Hidrojen ve Enerji Depolama gibi oturumlar düzenlenecek.