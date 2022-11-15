Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.

Öte yandan TÜİK, geçmiş dönemlere ilişkin bazı verilerde revizyona gitti.