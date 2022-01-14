Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 796,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üzerinde 795,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 796,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.304 lira, Cumhuriyet altını da 5.326 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3'lük düşüşle 1.822 dolardan kapanmasının ardından bugün yükselişe geçerek yeniden 1.826 dolar seviyelerine çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1.830 doların kritik seviye olduğunu vurgulayan analistler bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.790 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 796 lira 30 kuruşken satışı ise 796 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.283 lira satış fiyatı 1.304 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.822,31 dolar

Satış: 1.822,50 dolar

Gram

Alış: 796,30 lira

Satış: 796,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.283,57 lira

Satış: 1.304,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.272,00 lira

Satış: 5.326,00 lira