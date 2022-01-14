Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 14 Ocak 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,822 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 14 Ocak’ta gram altın 796 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 14 Ocak 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 796,4 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üzerinde 795,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 796,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.304 lira, Cumhuriyet altını da 5.326 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3'lük düşüşle 1.822 dolardan kapanmasının ardından bugün yükselişe geçerek yeniden 1.826 dolar seviyelerine çıktı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.
Altının ons fiyatında teknik açıdan 1.830 doların kritik seviye olduğunu vurgulayan analistler bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.790 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 796 lira 30 kuruşken satışı ise 796 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.283 lira satış fiyatı 1.304 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 14 Ocak güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.822,31 dolar
Satış: 1.822,50 dolar
Gram
Alış: 796,30 lira
Satış: 796,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.283,57 lira
Satış: 1.304,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 5.272,00 lira
Satış: 5.326,00 lira
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