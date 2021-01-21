Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 442,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 442,30 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 442 lira 10 kuruşken satışı ise 442 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 712 lira satış fiyatı ise 717 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: