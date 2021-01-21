Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 21 Ocak 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,41 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 21 Ocak güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,41 seviyesinde işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,3875, en yüksek 7,4866 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,4080'den işlem gördü.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 8,9890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 10,1570'ten satıldı.
21 Ocak güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
ÇARŞAMBA
|
|
PERŞEMBE
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,4450
|
7,4460
|
7,3680
|
7,3690
|
Avro
|
9,0110
|
9,0120
|
8,9490
|
8,9500
|
Sterlin
|
10,1530
|
10,2040
|
10,0900
|
10,1300
|
İsviçre Frangı
|
8,3420
|
8,3840
|
8,2830
|
8,3250
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,4150
|
7,4950
|
7,3380
|
7,4180
|
Avro
|
8,9710
|
9,0510
|
8,9090
|
8,9890
|
Sterlin
|
10,0930
|
10,3030
|
10,0300
|
10,2400
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