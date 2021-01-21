Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,41 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,3875, en yüksek 7,4866 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,4080'den işlem gördü.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 8,9890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 10,1570'ten satıldı.

21 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: