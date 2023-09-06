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Ekonomi
TRT Haber 06.09.2023 06:40

Gözler Orta Vadeli Program'da

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak.

Gözler Orta Vadeli Program'da
[Fotoğraf: Getty Images]

Orta Vadeli Program (OVP), saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Program ile üç yıllık makro hedefler ve yapısal reform adımları paylaşılacak.

Büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak.

Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.

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Büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak, ihracat ve istihdama ilişkin öngörüler paylaşılacak.

Kamuda tasarruf ve verimlilik sürecine ilişkin detayların da programda yer alacağı tahmin ediliyor.

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