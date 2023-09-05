Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.09.2023 16:59

Suudi Arabistan petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzattı

Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu.

Suudi Arabistan petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzattı
[Fotograf: Reuters]

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yıl sonuna kadar yapılacak kesintilerle birlikte ülkede günlük petrol üretimi 9 milyon varile düşecek.

Böylece Suudi Arabistan'ın Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olarak aldığı 1 milyon varillik kesintiyle toplam miktar 1,5 milyon varile yükseldi.

Kesintiyle petrol piyasalarındaki istikrarın korunmasının hedeflendiği ve kesinti miktarının aylık olarak revize edileceği duyuruldu.

Öte yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da yıl sonuna kadar petrol ihracatını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacağını açıkladı.

OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varil üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.

Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracatındaki kesintileri uzatma kararının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 90,58 dolara kadar yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 8,76 yükselişle 87,48 doları gördü.

ETİKETLER
Petrol Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Minibüsle traktör kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk, 15 yaralı
17:45
Çanakkale'de su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ekim'e kadar uzatıldı
17:26
Fransızların Marine Le Pen'e güveni arttı
17:17
Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Elektrikli araç şarj istasyonu sayısını hızla artıracağız
17:14
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısı yaklaşık 2 kat arttı
17:04
Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıyı yıl sonuna uzattı
İstanbul'daki Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası sürdü
İstanbul'daki Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası sürdü
FOTO FOKUS
Bodrum'da midibüs dere yatağına devrildi: 23 yaralı
Bodrum'da midibüs dere yatağına devrildi: 23 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ