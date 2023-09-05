Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.09.2023 17:02

Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıyı yıl sonuna uzattı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna uzattığını bildirdi.

Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıyı yıl sonuna uzattı
[Fotograf: Reuters]

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol ihracatında yaptığı kısıntının devam edeceğini kaydeden Novak, "Günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisi yıl sonuna uzatıldı. Söz konusu karar, OPEC+ ülkeleri tarafından petrol piyasalarında istikrar ve dengeyi sürdürmek için alınan ihtiyati tedbirlerin güçlendirilmesini amaçlıyor." dedi.

Novak, Rusya'nın petrol arzına ilişkin gönüllü kısıntının da artık her ay değerlendirmeye alınacağını ve şartlara göre arzı azaltma veya artırma kararı alacaklarını söyledi.

Rusya ağustosta petrol ihracatını günlük 500 bin varil, eylülde de günlük 300 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Suudi Arabistan'dan da bugün yapılan açıklamada, ülkenin günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisinin yıl sonuna uzatıldığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Rusya Petrol
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Minibüsle traktör kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk, 15 yaralı
17:45
Çanakkale'de su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ekim'e kadar uzatıldı
17:26
Fransızların Marine Le Pen'e güveni arttı
17:17
Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Elektrikli araç şarj istasyonu sayısını hızla artıracağız
17:14
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısı yaklaşık 2 kat arttı
17:01
Suudi Arabistan petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzattı
İstanbul'daki Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası sürdü
İstanbul'daki Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası sürdü
FOTO FOKUS
Bodrum'da midibüs dere yatağına devrildi: 23 yaralı
Bodrum'da midibüs dere yatağına devrildi: 23 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ