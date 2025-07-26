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Ekonomi
TRT Haber 26.07.2025 06:50

Gözler eylülde güncellenecek yeni OVP'de

Hükümetin 2026-2028 dönemini kapsayan üç yıllık hedeflerini ortaya koyacağı Orta Vadeli Program (OVP), eylül ayında güncellenecek. Hem kamu hem de özel sektör için yol gösterici nitelik taşıyan programda, temel makro göstergelerde güncelleme yapılması bekleniyor.

Gözler eylülde güncellenecek yeni OVP'de

Ekonomi yönetimi, fiyat istikrarı için mücadelesini kesintisiz sürdürürken, gözler eylül ayında açıklanacak yeni Orta Vadeli Program'a çevrildi.

2026-2028 dönemini kapsayacak güncellemeyle birlikte ekonomideki yol haritası ve hedeflerin yeniden şekillenmesi öngörülüyor.

Ekonomist Sefer Şener, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede, programın önemine işaret etti. Şener, "Üç yıllık süreyle hem hükümete hem de özel sektöre yol gösterecek olan Orta Vadeli Program, hem makro rakamlar açısından önemli hem bütçe açısından önemli hem de ekonominin geleceğiyle ilgili yol haritası olması manasında çok önemli." dedi.

Hedefler güncellenecek

Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında temel ekonomik göstergelerde iyileşme sinyalleri güçleniyor. Programda enflasyonda gerilemenin hızlanması, büyümenin sürdürülebilir, cari dengedeki toparlanmanın kalıcı olması ve işsizlik oranında düşüş öngörülüyor.

Sefer Şener, programda bazı rakamların yeniden revize edilmesinin söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle büyümeyle ilgili, istihdamla, işsizlikle ilgili, enflasyonla ilgili, cari dengeyle ilgili ve sermayenin geleceğiyle ilgili konularda rakamların yeniden revize edilmesi söz konusu. Orta Vadeli Program'daki bundan önceki makro hedefler çok yüksek oranlarda tutturuldu. Bundan sonraki süreçte bu makro hedeflerin daha da iyileşerek daha iyi seviyelerde tutturulmasını beklemek gerekiyor."

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