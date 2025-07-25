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Ekonomi
AA 25.07.2025 18:14

Bakan Şimşek: Türkiye savunma sanayiinde en gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye savunma sanayisinde çok büyük bir hızla küresel en gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyor. Türkiye katma değeri çok yüksek ürünleri üretiyor ve hızla büyüyen bir pazara hitap edebiliyor. Onun için Türkiye'nin bu anlamda geleceği çok parlak, çok büyük fırsatlar var." dedi.

Bakan Şimşek: Türkiye savunma sanayiinde en gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025'i ziyaret etti.

Stant gezisinin ardından açıklama yapan Şimşek, fuarın çok etkileyici olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20-25 yılda yakaladığı büyük bir başarının sergilendiği yerdeyiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, inovasyon ve verimliliğin sektörler için önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnovasyon ve verimlilik esas itibarıyla bazen zorunluluktan kaynaklanıyor. Burada rekabet çok önemli. Türkiye, savunma sanayisinde çok büyük bir hızla küresel en gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyor. Bugünkü ziyaretimizde bunu somut ürünler üzerinden müşahede ettik. Bu büyük bir başarı, biz bu sektörümüzle gurur duyuyoruz ve bu tesadüf değil. Ülkemizin buraya odaklanması, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun önceliklendirilmesi, buraya kaynak aktarılması önemli.

Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu zor coğrafya bu zorunluluğu içeriyor. Ayrıca tabii birçok ülke maalesef en son teknoloji ürünlerini çoğu zaman başkalarıyla paylaşmıyor. O ekosistemin içinde değilseniz hiç paylaşmıyorlar, Türkiye şimdi kendi ekosistemini kurdu ve geliştiriyor. Burada inovasyon çok değerli bir unsur. Rekabet verimliliği getiriyor. Dünyada savunma sanayi harcamaları çok hızlı artıyor. Bundan yaklaşık 25 yıl önce savunma sanayisi harcamaları 1,2 trilyon dolardı, şimdi neredeyse 3 trilyon dolar eşiğine gelmiş durumda ama çok büyük ihtimalle tekrar birkaç kez daha, önümüzdeki 20-30 yılda, katlanma ihtimali var."

Bakan Şimşek: Türkiye savunma sanayiinde en gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyor

Dünyada bu alanda alınan kararlar ve yapılan çalışmaları anımsatan Şimşek, Avrupa Birliği ve NATO'da bu çerçevede alınan kararlara atıfta bulundu.

Şimşek, "Tüm bunlara baktığımız zaman Türkiye geleceği çok parlak olan bir sektörde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı bu yolda, büyük bir başarıyı sağlamış durumda. Bizim özellikle yüksek teknoloji ihracatımızda savunma sanayi artık giderek çok daha büyük bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye gerçekten katma değeri çok yüksek ürünleri üretiyor"

Geçmişte küresel katma değer zincirinde arzulanan yerde olunmadığına yönelik şikayetler bulunduğunu hatırlatan Şimşek, şunları söyledi:

"Şimdi Türkiye gerçekten katma değeri çok yüksek ürünleri üretiyor ve hızla büyüyen bir pazara hitap edebiliyor. Onun için Türkiye'nin bu anlamda geleceği çok parlak, çok büyük fırsatlar var. Şu an da Türkiye'nin üzerinde çalıştığı proje sayısı biliyorsunuz 1100'ün üzerinde ve yüz milyar dolarlık bir değerin üzerinde.

Örneğin az önce gezdik, Aselsan 20 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştı. Bunlar tesadüf değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin önceliklendirdiği bir alan ve başarıyı sağladığı bir alan. Şimdi bizim için önemli olan buradan sağlık teknolojileri, yeşil teknolojiler, tarım teknolojileri, aklınıza gelen bütün diğer alanlara burada elde ettiğimiz 'know how'ları aktararak, orada da katma değer zincirinde yukarı çıkmak. Şu andaki hedefimiz o."

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