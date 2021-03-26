Getir 'unicorn' oldu
Getir, 300 milyon dolarlık yeni yatırım alarak 2 milyar 600 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı. Böylece milyar dolarlık şirket, yani Unicorn oldu. Bakan Varank, "2023’e kadar 10 unicorn hedefimize adım adım ilerliyoruz" dedi.
Sipariş uygulaması girişimi Getir, yerli ve yabancı fonların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Getir, Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve New York merkezli Tiger Global'den 300 milyon dolarlık yatırım aldı. 2 milyar 600 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023’e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn yani Turcorn çıkarma hedefimize adım adım ilerliyoruz. Aldığı son yatırımla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Getir Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu" dedi.
2023’e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn yani Turcorn çıkarma hedefimize adım adım ilerliyoruz.— Mustafa Varank (@varank) March 26, 2021
Aldığı son yatırımla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan @getir Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu!
Tebrikler @NazimSalur ve şirketin tüm emekçileri! https://t.co/Ubn6KasTVE pic.twitter.com/xubvob7TSy
Getir Kurucusu Nazım Salur, sadece 5,5 yıl gibi kısa bir sürede unicorn olma başarısını gösterdiklerini söyledi.
Getir, bu yılın başında 128 milyon dolar yatırım almıştı. Londra'ya açılan girişim Paris, Berlin ve Amsterdam için çalışmalara başladı.