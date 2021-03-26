Sipariş uygulaması girişimi Getir, yerli ve yabancı fonların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Getir, Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve New York merkezli Tiger Global'den 300 milyon dolarlık yatırım aldı. 2 milyar 600 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023’e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn yani Turcorn çıkarma hedefimize adım adım ilerliyoruz. Aldığı son yatırımla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Getir Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu" dedi.

2023’e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn yani Turcorn çıkarma hedefimize adım adım ilerliyoruz.



Aldığı son yatırımla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan @getir Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu!



Tebrikler @NazimSalur ve şirketin tüm emekçileri! https://t.co/Ubn6KasTVE pic.twitter.com/xubvob7TSy — Mustafa Varank (@varank) March 26, 2021

Getir Kurucusu Nazım Salur, sadece 5,5 yıl gibi kısa bir sürede unicorn olma başarısını gösterdiklerini söyledi.

Getir, bu yılın başında 128 milyon dolar yatırım almıştı. Londra'ya açılan girişim Paris, Berlin ve Amsterdam için çalışmalara başladı.