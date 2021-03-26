Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gençlere yönelik istihdam müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kurum, yeni mezunların heyecanla, sabırsızlıkla beklediği bir haberi, müjdeyi paylaşmak istediğini söyledi ve sözlerine ekledi:

"Bundan böyle, Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız olan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankasının, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerimizin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde çalışacaksınız"

Gençler hazır mısınız?

İşte beklediğiniz haber



Genç istihdamına yönelik çalışmamızla, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızın projelerinde görev alacakların %'sinin yeni mezun olması şartını getiriyoruz.



Gençlerimizle çalışacak ve üreteceğiz.#Gençİstihdam pic.twitter.com/FfuI7hZDa2 — Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2021

Yüzde 20'si yeni mezun personel

"Saydığım bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde, istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20'si artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerimizden oluşacak" bilgisini veren Bakan Kurum, bu şartların bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şartnamelerinde istisnasız bir şekilde yer alacağını söyledi.