İmalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, kalite ve verimlilik artışı sağlanacak.

"Güçlü bir Ar-Ge ve yenilik" yaklaşımıyla kritik teknolojilere yoğunlaşılacak.

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nı başlattı.

Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelere destek verilecek. Otomotiv ve elektronik hedef sektörler olarak belirlendi.

Otomotiv sektöründe elektrikli veya hidrojen ile çalışan kara taşıtlarının imalatına destek sağlanacak. Batarya teknolojisi ve yakıt hücresi konuları öncelikli olacak.

5G ve ötesi teknolojilere yönelik fikirler desteklenecek

Küresel gelişmeler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde proje fikirleri desteklenecek.

Elektronik sektöründe ise rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amaçlanıyor. Yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri konuları öne çıkıyor. Elektronik bileşenler, iletişim ekipmanları ve ölçme cihazlarına yönelik projeler sunulabilecek.

5G ve ötesi teknolojilere yönelik fikirler desteklenecek.

18 Mayıs'a kadar başvurulabilecek

Proje ile küçük işletmelere 1 milyon 500 bin liraya kadar destek verilecek.

Orta büyüklükteki işletmelerde ise destek tutarı 6 milyon lirayı buluyor. Son başvuru tarihi 18 Mayıs...

Detaylı bilgiye KOSGEB'in internet sitesinden ulaşılabilecek.