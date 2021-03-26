Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü Alpaslan Çakar oldu
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine Alpaslan Çakar atandı. 2011 tarihinden beri Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Aydın, Bankanın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrası görevini Alpaslan Çakar’a devretti.
15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da görevini Alpaslan Çakar'a devretti.
Etiketler: Bankacılık
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