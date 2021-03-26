Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 26 Mart 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,726 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 26 Mart’ta gram altın 444 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 26 Mart 2021 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki yükselişe karşın, ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 440,2 liraya gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 441,4 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 443,6 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük azalışla 1.726,6 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,1 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.
Son 3 günlük yükselişinin ardından bugün dar bir bantta hareket eden dolar endeksi ve yüzde 1,65'in üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin emtia fiyatlarının yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 444 lira 50 kuruşken satışı ise 444 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 721 lira satış fiyatı 726 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 26 Mart güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.726,31 dolar
Satış: 1.726,50 dolar
Gram
Alış: 444,50 lira
Satış: 444,80 lira
Çeyrek
Alış: 721,57 lira
Satış: 726,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.923,00 lira
Satış: 2.965,00 lira
- 11:47
- 11:44
- 11:29
- 11:24
- 11:32