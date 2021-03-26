Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen yıl 933 bin 729 ton kağıt ve karton ambalaj atığı, 589 bin 497 ton plastik ambalaj atığı, 241 bin 184 cam ambalaj atığı ve 71 bin 869 ton metal ambalaj atığı toplandı.

Toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile 2 milyar 188 bin 739 TL ekonomik kazanç elde edildi.

Yine geri dönüşüm ile 290 milyon 132 bin TL düzenli depolama maliyetleri tasarrufu ve 146 milyon 902 bin TL toplama ve taşıma maliyeti tasarrufu sağlandı.

Toplamda ambalaj atıklarının ekonomiye katkısı ise 2 milyar 625 milyon 774 bin TL oldu.

15 milyondan fazla ağaç kesilmesi önlendi

Toplanan kağıt karton ambalaj atıklarından 3 milyar 828 milyon 755 bin kilowatt saat enerji tasarrufu, 26 milyon 144 bin 412 metreküp su tasarrufu, 165 milyon 270 bin ton sera gazı tasarrufu sağlandı.

Toplanan kâğıt, karton ambalaj atığı sayesinde 15 milyon 873 bin 393 ağacın kesilmesi önlendi ve 840 milyon 356 bin ekonomik kazanç elde edildi.

Plastik atıklarla sera gazı salınımının önüne geçildi

Toplanan plastik ambalaj atıkları ile 3 milyar 403 milyon 756 bin kilowatt saat enerji tasarrufu sağlandı, 104 milyon 340 bin ton sera gazı salınımı önlendi, 9 milyon 608 bin varil petrolün tüketilmesinin önüne geçildi.

Toplanan atıklardan 1 milyar 90 milyon 569 bin TL ekonomik kazanç elde edildi.

Cam ambalaj atıklarıyla ham madde tasarrufu sağlandı

250 bin tona yakın toplanan cam ambalaj atığı ile 10 milyon 129 bin 728 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlandı, 7 milyon 235 bin 520 ton sera gazı salınımı önlendi, 289 bin 421 ton ham madde tasarrufu sağlandı.

Cam ambalaj atıklarından 42 milyon 207 bin TL de ekonomik kazanç elde edildi.

Metal ambalaj atıklarından da gelir sağlandı

2020 yılında ülke genelinde; alüminyum içecek kutuları, yağ ve salça kutuları, konserve ve diğer kutulardan elde edilen metal ambalaj atıklarından 46 milyon 139 bin kilowatt saat enerji tasarrufu sağlandı, 6 milyon 827 bin ton sera gazı salınımı önlendi, 93 bin 430 ton hammadde tasarrufu sağlandı.

Toplanan metal ambalaj atığı ile ekonomiye 215 milyon 607 bin TL katkı sağlandı.